Губерниев готов возглавить «Спартак»

Журналист Дмитрий Губерниев заявил в своем Telegram-канале, что он бы мог возглавить московский «Спартак».

«Я бы «Спартак» возглавил, предложения поступают, но некогда мне. Надо с лыжами да биатлоном разобраться. Телевидение не отпускает. Так что пока без меня, спартаковцы Москвы», — написал Губерниев.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Голами в составе победителей отметились Евгений Марков (с пенальти), второй мяч залетел в ворота от спартаковца Данила Пруцева.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Ранее «Спартак» определился с кандидатами на пост главного тренера команды.