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Абаскаля призвали завершить работу со «Спартаком»

Тренер Гладилин призвал Абаскаля завершить работу со «Спартаком»

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Владимир Федоренко/РИА \«Новости\»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководство клуба после поражения в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» (0:2) должно нести ровно ту ответственность, что и действующий наставник красно-белых Гильермо Абаскаль.

По его словам, нельзя во всех бедах команды обвинять тренера.

«У Абаскаля нет роста как у тренера, не прогрессирует команда. Убежден, что ему надо завершать работу со «Спартаком». Вот те руководители, которые его приглашали, должны нести отвественность за текущие результаты. Потому что он — парень молодой, способный, у него все впереди, его в 33 года пригласили тренером для решения больших спортивных задач, за это должны отвечать менеджеры, которые его позвали. Не надо на парня сваливать всю вину. Те, кто подписывали контракт, те, кто его привезли, должны нести полную ответственность. Абаскаль старается, но не может, не в состоянии, он еще не готов к работе с такой командой. Вот в этом суть», — заявил Гладилин.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее «Спартаку» посоветовали не искать нового тренера за границей.

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