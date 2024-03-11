«Спартаку» посоветовали не искать нового тренера за границей

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что если руководство клуба после поражения в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» (0:2) захочет сменить тренера, то не стоит обращаться к специалистам из-за границы.

По его мнению, связанных с Россией и готовых работать со «Спартаком» специалистов много.

«Кто бы сейчас не пришел, надо будет тратить время на то, чтобы вникнуть в дело. У нас в стране множество специалистов есть, никого из-за рубежа приглашать не надо. Есть Карпин, есть Юран, Осинькин, Ташуев — тренеры, которые себя уже проявили, которые могут руководить командами, способными бороться за победу в РПЛ. Они с командами, в этом проблема. Но есть Черчесов, есть Аленичев, Титов — специалисты без контрактов, готовые к работе. У нас достаточно специалистов с хорошей школой, не надо ничего придумывать. Так что кандидатов на пост тренера «Спартака» достаточно», — заявил Гладилин.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее арбитр Игорь Федотов раскритиковал судью матча «Спартак» — «Факел».