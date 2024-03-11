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Глава «Зенита» Медведев: пусть «Спартак» доказывает, что у них народная команда

Глава «Зенита» Медведев призвал «Спартак» доказать, что у них народная команда

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РИА «Новости»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России, передает «РБ Спорт».

«Футбольная столица России — Санкт-Петербург. «Спартак» — народная команда? Пускай доказывают, что они народная команда», — сказал Медведев.

«Зенит» в предыдущем туре разгромил екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 В составе победителей голами отметились Дуглас дос Сантос (38 минута), Андрей Мостовой (57), Матео Кассьерра (67) и Иван Сергеев (81). У хозяев единственный мяч на счету Эрика Бикфалви (90+3).

«Спартак» проиграл на своем поле воронежскому «Факелу» (0:2).

После 20-го тура лидером Российской премьер-лиги РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков). «Спартак» занимает шестое место, набрав 31 очко.

Ранее «Зенит» сместил «Краснодар» с первого места в РПЛ.

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