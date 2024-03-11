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Легенда «Зенита» заявил, что ждет гола в игре с «Динамо»

Легенда «Зенита» Лепехин заявил, что ждет гола в кубковой игре с «Динамо»

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин в интервью Legalbet заявил, что у петербургской команды равные шансы на проход в полуфинал Пути РПЛ Кубка России вместе с московским «Динамо».

По его мнению, предстоящий матч за проход в следующую стадию будет увлекательным и интересным.

«Поверьте, любой команде важно пройти как можно дальше в турнире. А при возможности хочется и выиграть турнир. Не думаю, что выступление в кубковом состязании как-то повлияет на расклады в Российской премьер-лиге (РПЛ) для «Зенита». У команды есть группа игроков, которые не часто выходили по сезону, в этой игре они наверняка получат шанс проявить себя. Думаю, что «Зенит» забьет гол, будет интересная борьба», — заявил Лепехин.

Игра «Зенит» — «Динамо» состоится в среду, 13 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.

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