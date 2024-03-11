Радимов покормил свинью в зоопарке после проигранного спора Мостовому

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов выполнил условие спора с Александром Мостовым по поводу итогового результата матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Зенитом». Об этом сообщает Legalbet.

Радимов поспорил на то, что сине-бело-голубые по итогам встречи, состоявшейся 2 марта, одержат победу. Игра между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась безголевой ничьей.

«Привет, я Владислав Радимов. Я проиграл в споре с Сашей Мостовым. Он сейчас действительно Царь, но ничто не вечно. А посему пора отдавать долги. Поэтому действуем», — заявил Радимов.



После 20-го тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков). «Спартак», проигравший дома «Факелу» со счетом 0:2, опустился на шестое место в таблице.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что «Спартак» лишился шансов на медали в РПЛ.