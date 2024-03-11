Игрок «Факела» о победе над «Спартаком»: в футбол играют люди, а не деньги

Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что в футбол играют люди, а не деньги, передает «Матч ТВ».

«Стоимость всех игроков «Факела» составляет €11 млн, а «Спартак» зимой Угальде купил за €13 млн? Это говорит о том, что на поле играют в первую очередь люди, а не деньги», — сказал Божин.

«Факел» одолел «Спартак» в Москве со счетом 2:0.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее в «Факеле» заявили, что смогли обыграть «Спартак» с помощью болельщиков.