Чемпион UFC Махачев проведет бой против американца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев и американец Дастин Порье договорились провести поединок в июне 2024 года. Потенциальные соперники обменялись соответствующими репликами в социальной сети.

«Ислам в июне», — написал в своих соцсетях Порье.

Российский боец отреагировал на его слова эмодзи рукопожатия.

10 марта Порье в соглавном боем на турнире UFC 299 в Майами встречался с Бенуа Сен-Дени. Американец одержал победу нокаутом во втором раунде.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера».

Ранее Махачев обратился к главе UFC Уайту с просьбой.