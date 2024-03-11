В «Спартаке» выступили с заявлением после поражения от «Факела»

Пресс-служба московского «Спартака» в Telegram-канале обратилась к болельщикам после поражения от воронежского «Факела» в чемпионате России.

«Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в «Лужниках». Большое спасибо всем, кто пришел на стадион и переживал дома у экранов.

Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Оренбургом», в котором нам очень нужна ваша поддержка, чтобы переломить ход противостояния», — говорится в сообщении.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут в Кубке России против «Оренбурга» 14 марта. Первый матч красно-белые проиграли 0:1.

Ранее игрок «Спартака» признался, что команда уступила «Факелу» из-за «Зенита».