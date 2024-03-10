«Они думают, что самые холеные и лучшие»: капитан «Факела» об игроках «Спартака»

Полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири не считает случайностью победы команды над московским «Спартаком». Его слова приводит Telegram-канал Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В нас никто не верит. Они думают, что они самые холеные, самые лучшие. А мы — простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 — 2:0 дома, 2:0 на выезде. Сейчас поле мешало кому-то? Все же говорили, что мы только из-за поля выиграли. Мы доказали, что это не случайность, а закономерность», — сказал Квеквескири.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее бывший тренер «Спартака» признался, что готов вернуться в команду.