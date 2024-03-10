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«Спартак» всухую уступил 11-й команде РПЛ

«Спартак» сенсационно уступил «Факелу» в матче РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

10 марта московский «Спартак» в домашней встрече 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил воронежскому «Факелу» со счетом 0:2.

На 35-й минуте встречи арбитр Артем Любимов назначил одиннадцатиметровый удар в ворота Александра Максименко за фол Кристофера Мартинса на Альшине. Пенальти уверенно реализовал Евгений Марков.

В середине второго тайма воронежцы провели атаку по левому флангу, которая закончилась автоголом Данила Пруцева.

Матч прошел на стадионе «Лужники». Перед рестартом сезона стало известно, что арена красно-белых не готова к тому, чтобы принять домашние матчи команды.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее в «Спартаке» заявили, что задержание Промеса не стало неожиданностью для клуба.

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