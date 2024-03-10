Иностранный футболист клуба РПЛ не хочет играть в России

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, почему боснийский защитник команды Ренато Гойкович перестал попадать в стартовый состав. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Ровно за полгода до конца контракта агент и сам Гойкович своими заявлениями в прессе выставили себя не в хорошем свете. Поэтому сейчас делать из кого-то виноватых не стоит. Он не хочет, ему не нравится. Ренато сказал — вопрос не в деньгах, не хочу играть в России, мне надо делать следующий шаг.

А зачем нам его наигрывать, если он уйдет через полгода? Он летом уйдет. Какой смысл?» — сказал Андреев.

То зимнего перерыва в чемпионате России Гойкович провел в составе 14 матчей из 18, не отметившись результативными действиями. После 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург», набрав 19 очков, продолжает находиться в зоне стыковых матчей. В этом туре команда обыграла «Балтику» со счетом 1:0.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (39 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не смог обыграть последнюю команду РПЛ.