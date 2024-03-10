«Спартак» объявил стартовый состав на матч РПЛ

10 марта московский «Спартак» на своем поле примет воронежский «Факел» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые объявили состав на этот матч.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Дуарте, Бабич, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Медина, Игнатов, Зиньковский, Угальде.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Сенхаджи, Альшин, Мендель, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Начало матча в 19:00 по московскому времени. Встречу обсудит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

Встреча пройдет в «Лужниках». Перед рестартом сезона стало известно, что арена красно-белых не готова к тому, чтобы принять домашние матчи команды. В прошлом туре москвичи сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

После 19 матчей подопечные Гильермо Абаскаля, набрав 31 очко, занимают пятое место в турнирной таблице. После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (39 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Промес обратился к «Спартаку» перед матчем РПЛ.