Вратарь сборной России получил осложнение после болезни

Голкипер сборной России и московского «Динамо» Антон Шунин получил осложнение после перенесенной простуды. Об этом врач команды Александр Родионов рассказал «Матч ТВ».

«Причина банальная: у Антона простуда с небольшим осложнением в виде отита правого уха. Сейчас была начата обычная терапия по симптомам, температура уже невысокая. Через несколько дней Шунин вернется к тренировкам», — сказал Родионов.

Шунин остался на скамейке в первом матче после рестарта чемпионата против «Локомотива». В этом туре голкипер не попал в заявку команды на игру с «Ахматом». Следующую игру бело-голубые проведут против «Ростова» 29 марта.

В текущем сезоне Шунин провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 11 матчей, пропустив 16 мячей.

После 20 туров РПЛ «Динамо», набрав 38 очков, замыкает тройку лидеров в турнирной таблице. На одно очко больше у идущего вторым «Краснодара». «Зенит» благодаря разгромной победе над «Уралом» по итогам 20-го тура вышел на первое место (40 очков).

Ранее Промес обратился к «Спартаку» перед матчем РПЛ.