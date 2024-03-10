Сборная России по футболу представила новую форму

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте представил новую форму национальной команды.

«Для игроков форма символизирует признание их заслуг в футболе, их таланта. В то же время она символизирует огромную ответственность перед болельщиками, партнерами по команде, страной», — сказал глава РФС Александр Дюков.

Новая форма выполнена в сотрудничестве с российским брендом Jogel.

В новой форме Россия проведет матчи против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось о том, что африканская топ-сборная может сыграть с Россией.