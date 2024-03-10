Бывший защитник ЦСКА назвал главного фаворита РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Зенит» близок к тому, чтобы в шестой раз подряд стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, маловероятно, что петербуржцы отпустят лидирующую строчку в турнирной таблице.

«Пожалуй, да, они удержат первое место, потому что у них хорошее нападение, хорошие ребята во всех линиях, им мало что может помешать выиграть чемпионат. Семаку приобретают тех, кого ему нужно, состав укомплектован, никаких проблем с этим нет. Осталось всего 10 игр в сезоне, этот победный настрой они вполне могут сохранить», — заявил Пономарев.

«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 4:1 в рамках 20-го тура чемпионата России. В составе победителей голами отметились Дуглас дос Сантос (38 минута), Андрей Мостовой (57), Матео Кассьерра (67) и Иван Сергеев (81). У хозяев единственный мяч на счету Эрика Бикфалви (90+3).

Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали 40 очков и сместили «Краснодар» (39) с первой строчки турнирной таблицы. «Урал» с 19 балами остается на 13-й позиции.

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