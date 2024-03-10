Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший защитник ЦСКА назвал главного фаворита РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что «Зенит» удержит лидерство в РПЛ

close
100%
ФК «Урал»' class="item-image" >
Телеграм-канал ФК «Урал»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Зенит» близок к тому, чтобы в шестой раз подряд стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, маловероятно, что петербуржцы отпустят лидирующую строчку в турнирной таблице.

«Пожалуй, да, они удержат первое место, потому что у них хорошее нападение, хорошие ребята во всех линиях, им мало что может помешать выиграть чемпионат. Семаку приобретают тех, кого ему нужно, состав укомплектован, никаких проблем с этим нет. Осталось всего 10 игр в сезоне, этот победный настрой они вполне могут сохранить», — заявил Пономарев.

«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 4:1 в рамках 20-го тура чемпионата России. В составе победителей голами отметились Дуглас дос Сантос (38 минута), Андрей Мостовой (57), Матео Кассьерра (67) и Иван Сергеев (81). У хозяев единственный мяч на счету Эрика Бикфалви (90+3).

Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали 40 очков и сместили «Краснодар» (39) с первой строчки турнирной таблицы. «Урал» с 19 балами остается на 13-й позиции.

Ранее ветеран ЦСКА назвал имя худшего игрока команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами