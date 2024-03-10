Игрок «Спартака» Бабич выбрал наиболее принципиального соперника в РПЛ

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос, какой соперник для него более принципиальный в Российской премьер-лиге (РПЛ) — ЦСКА или «Зенит». Его слова приводит пресс-служба красно-белых.

«Ни тот и ни другой. Я убежден, что для завоевания титулов одно из главных условий — это уверенно и стабильно побеждать таких противников, как «Урал», «Оренбург», «Факел», «Ахмат»… Мы потеряли очень много очков в таких матчах», — заявил Бабич.

«Спартак» — пятый в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Гильермо Абаскаля 31 очко, красно-белые всего на балл отстают от идущего четвертым ЦСКА, и имеют матч 20-го тура в запасе. Красно-белые проведут поединок против воронежского «Факела» 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Лидирует в РПЛ петербургский «Зенит», который в 20-м туре обыграл «Урал» со счетом 4:1. В активе подопечных Сергея Семака 40 очков. На балл от лидера отстает «Краснодар», который свой матч 20-го тура РПЛ проиграл «Ростову» со счетом 1:2. Московское «Динамо» замыкает тройку лучших, имея в активе 38 баллов после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0.

Ранее появилась информация, что в регламент РПЛ внесут изменения.