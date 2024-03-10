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Бывший игрок ЦСКА назвал условие для финиша армейцев в тройке в РПЛ

Экс-футболист Масалитин: если «Краснодар» провалится, ЦСКА может войти в тройку

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом советский и российский нападающий Валерий Масалитин, во время своей профессиональной карьеры на протяжении пяти с лишним лет выступавший в составе московского ЦСКА, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перспективах армейцев в текущем сезоне Российской премьер-лиги, отметив, что красно-синие смогут побороться за место в тройке по итогам чемпионата, если лидировавший после первой части сезона «Краснодар» продолжит терять очки.

«Вот посмотрим сейчас на «Краснодар», как он будет выступать. Если будет провал, то ЦСКА, возможно, будет в призах. А если же «быки» соберутся, то бороться за медали армейцам будет очень сложно», — считает Масалитин.

ЦСКА в весенней части сезона сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) дома, упустив победу в концовке добавленного времени, а затем обыграл в Самаре «Крылья Советов» (2:0). «Краснодар» после зимней пазу тоже упустил в концовке встречи домашнюю победу над казанским «Рубином» (1:1), а после этого уступил в Ростове-на-Дону местному «Ростову» (1:2). После этого поражения набравшие 39 очков за 20 туров «быки» опустились на вторую строчку турнирной таблицы, пропустив вперед санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 40 баллов. ЦСКА с 32 очками занимает четвертое место, но при победах еще не игравших в 20-м туре «Спартака» и «Локомотива» опустится на шестое место.

Ранее стало известно, за счет чего ЦСКА одолел «Крылья Советов».

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