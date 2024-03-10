Овечкин поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс».

Овечкин вместе с Диланом Строумом помогли отличиться Тому Уилсону на 14-й минуте игры. Благодаря этому россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1533 (840 шайб и 693 результативных передач) в 1406 играх.

Теперь Овечкин делит с Марком Рекки 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ — у канадца также 1533 очка за карьеру. 13-ю строчку занимает Джо Торнтон, у которого 1539 (430+1109) очков.

Рекордсменом НХЛ по очкам является легендарный канадец Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 встречах). Среди действующих хоккеистов НХЛ Овечкин уступает только канадскому нападающему «Питтсбурга» Сидни Кросби, который занимает 12-ю строчку рейтинга (1565 очков в 1251 матче).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 59 матчах, забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач. Матч «Вашингтона» и «Чикаго» продолжается, «столичные» впереди со счетом 4:0.

Ранее хоккейный агент заявил, что рекорды Овечкина уже бьют оскомину.