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Тренер «Динамо» остался недоволен победой над «Ахматом»

Тренер «Динамо» Личка остался недоволен победой над «Ахматом»

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после победного матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» заявил, что его команда заслужила по итогам игры набрать три очка. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Я человек позитивный, но сегодня я недоволен нашей игрой, мы как команда можем играть лучше. У нас не все получалось, соперник играл очень хорошо, они могли забивать нам в первом тайме. Но мы успешно завершили игру, забили два мяча и забрали три очка. Иногда нужно уметь добиваться результата и в таких сложных матчах», — заявил Личка.

Игра «Динамо» — «Ахмат» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе победителей точными ударами отметились Луис Чавес и Константин Тюкавин. В самом конце первого тайма вторую желтую карточку получил игрок «Ахмата» Евгений Харин.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 40 баллов. На втором месте располагается «Краснодар», набрав 39 очков.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн побил рекорд Бундеслиги.

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