«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче РПЛ

Московское «Динамо» на своем поле обыграло грозненский «Ахмат» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Луис Чавес и Константин Тюкавин. В самом конце первого тайма вторую желтую карточку получил игрок «Ахмата» Евгений Харин.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 40 баллов. На втором месте располагается «Краснодар», набрав 39 очков.

«Ахмат» занимает в чемпионате России 12-е место, набрав 20 очков.

В следующем матче «Динамо» сыграет с «Ростовом», а «Ахмат» встретится с казанским «Рубином».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

Ранее экс-футболист «Динамо» заявил, что Сербия намного сильнее России.