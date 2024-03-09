«Зенит» установил рекорд РПЛ

Петербургский «Зенит» установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв на выезде екатеринбургский «Урал».

Команды провели между собой 26 матчей. На счету «Зенита» 22 победы и четыре поражения. Ни одна команда в истории турнира не проводила так много матчей без поражений против одного и того же соперника.

«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Дуглас дос Сантос (38 минута), Андрей Мостовой (57), Матео Кассьерра (67) и Иван Сергеев (81). У хозяев единственный мяч на счету Эрика Бикфалви (90+3). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали 40 очков и сместили «Краснодар» (39) с первой строчки турнирной таблицы. «Урал» с 19 балами остается на 13-й позиции.

В следующем туре подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют с казанским «Рубином». Встреча состоится 31 марта. Точное время начала игры пока не определено.

Ранее в «Краснодаре» намекнули на судейский заговор против команды.