«Динамо» и «Ахмат» объявили составы на матч РПЛ

Московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» объявили составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Даса, Чавес, Бителло, Тюкавин, Фомин, Макаров, Карраскаль.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Садулаев, Харин, Камило, Конате, Тодорович, Челикович, Гандри, Тимофеев.

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 40 баллов. На втором месте идет «Краснодар», набрав 39 очков. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от сине-бело-голубых на пять баллов, но имеют игру в запасе.

Грозненские футболисты располагаются на 12-й строчке, имея в активе 20 очков.

Встреча первого круга, которая прошла в Грозном, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля точным ударом отметился Светослав Ковачев. За «Динамо» отличился Роберто Фернандес. Футболисты «Ахмата» Бернард Бериша, Дарко Тодорович, Антон Швец и Евгений Харин получили желтые карточки. В составе «Динамо» желтую карточку получил Элазар Даса.

Ранее бывший футболист «Рубина» подверг критике игру команды в текущем сезоне.