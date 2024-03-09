Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» и «Ахмат» объявили составы на матч РПЛ

«Динамо» и «Ахмат» объявили составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» объявили составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Даса, Чавес, Бителло, Тюкавин, Фомин, Макаров, Карраскаль.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Садулаев, Харин, Камило, Конате, Тодорович, Челикович, Гандри, Тимофеев.

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 40 баллов. На втором месте идет «Краснодар», набрав 39 очков. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от сине-бело-голубых на пять баллов, но имеют игру в запасе.

Грозненские футболисты располагаются на 12-й строчке, имея в активе 20 очков.

Встреча первого круга, которая прошла в Грозном, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля точным ударом отметился Светослав Ковачев. За «Динамо» отличился Роберто Фернандес. Футболисты «Ахмата» Бернард Бериша, Дарко Тодорович, Антон Швец и Евгений Харин получили желтые карточки. В составе «Динамо» желтую карточку получил Элазар Даса.

Ранее бывший футболист «Рубина» подверг критике игру команды в текущем сезоне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами