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Американский боксер заявил, что Байдена нельзя сравнивать с Путиным

Боксер Джонсон заявил, что Байден не идет в сравнение с Путиным

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AP

Получивший гражданство РФ американский боксер Кевин Джонсон считает, что президент США Джо Байден не идет в сравнение с Владимиром Путиным из-за разного подхода к решению проблем. Его слова приводит ТАСС.

«Да тут даже сравнивать нечего, президент принимает основные решения. Давайте представим, что у меня есть возможность лично позвонить Путину. Я бы сказал: «Президент, у меня такая-то проблема», и он примет решение в ту же секунду. В Америке я бы сказал: «Эй, президент, у меня проблема» и получил бы ответ: «Окей, мне надо обсудить все с демократами и республиканцами». Да иди ты к черту! Меня бы уже прибили, президент должен принимать решения, быть боссом», — заявил боксер.

9 января Путин предоставил Джонсону гражданство. При смене паспорта спортсмен взял отчество «Владимирович».

44-летний Джонсон за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

Ранее российский боец ММА попал в реанимацию перед поединком в Москве.

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