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Стало известно, с чем связаны проблемы «Краснодара»

Экс-игрок Попов: над «Краснодаром» довлеет большой груз ответственности

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА и краснодарской «Кубани» Денис Попов объяснил, с чем связаны проблемы «Краснодара», возникшие после рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Все уже относятся к «Краснодару» как к лидеру, к нему теперь пристальное внимание. И психология: над «Краснодаром» довлеет большой груз ответственности. О чем я и говорил – вопрос, смогут ли они с ним справиться. Потому что хороших тренеров и футболистов на самом деле много, а чемпионов – единицы», — заявил Попов.

8 марта «Ростов» одержал победу над «Краснодаром» в рамках 20-го тура чемпионата страны. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей двумя точными ударами отметился Мохаммад Мохеби. За «Краснодар» отличился Джон Кордоба.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 39 очков. «Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 27 баллов.

На втором месте в чемпионате России идет петербургский «Зенит», имея в активе 37 баллов. На третьем месте расположилось московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 35 баллов.

Ранее в «Краснодаре» намекнули на судейский заговор против команды.

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