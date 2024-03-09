Экс-тренер «Ростова»: некоторые игроки «Краснодара» выглядят отвратительно

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин раскритиковал «Краснодар» после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив неготовность «быков» к весенней части национального первенства. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Трудно сказать, но сегодня было явно видно, что «Краснодар» не готов к сезону. Это уже второй матч, и команда [Владимира] Ивича выглядит неубедительно. А некоторые футболисты — вообще отвратительно. Как [Сергей] Волков, например. Он толкает мяч, а сам стоит на месте. Это что-то», — заявил Балахнин.

8 марта «Ростов» одержал победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей двумя точными ударами отметился Мохаммад Мохеби. За «Краснодар» отличился Джон Кордоба.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 39 очков. «Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 27 баллов.

На втором месте в чемпионате России идет петербургский «Зенит», имея в активе 37 баллов. На третьем месте расположилось московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 35 баллов.

Ранее в «Краснодаре» намекнули на судейский заговор против команды.