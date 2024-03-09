В «Краснодаре» намекнули на судейский заговор против команды

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич критично оценил работу арбитра Василия Казарцева, который работал главным судьей на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» и по ходу матча удалил игрока «быков» Олакунле Олусегуна. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, я хочу кое-что сказать. У нас было 10 игроков на поле на протяжении 40 минут, из-за второй желтой карточки Олусегуну. Если анализировать предупреждения, то первая карточка получилась какой-то смешной. Наша атака была остановлена на пустом месте. Это не в первый раз происходит. Кто-то хочет нам показать, где наше место», — заявил Ивич.

8 марта «Ростов» одержал победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей двумя точными ударами отметился Мохаммад Мохеби. За «Краснодар» отличился Джон Кордоба.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 39 очков. «Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 27 баллов.

На втором месте в чемпионате России идет петербургский «Зенит», имея в активе 37 баллов. На третьем месте расположилось московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 35 баллов.

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