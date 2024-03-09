Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Краснодаре» намекнули на судейский заговор против команды

Тренер «Краснодара» Ивич о судействе: кто-то хочет показать нам, где наше место

close
100%
IMAGO/Global Look Press

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич критично оценил работу арбитра Василия Казарцева, который работал главным судьей на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» и по ходу матча удалил игрока «быков» Олакунле Олусегуна. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, я хочу кое-что сказать. У нас было 10 игроков на поле на протяжении 40 минут, из-за второй желтой карточки Олусегуну. Если анализировать предупреждения, то первая карточка получилась какой-то смешной. Наша атака была остановлена на пустом месте. Это не в первый раз происходит. Кто-то хочет нам показать, где наше место», — заявил Ивич.

8 марта «Ростов» одержал победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей двумя точными ударами отметился Мохаммад Мохеби. За «Краснодар» отличился Джон Кордоба.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 39 очков. «Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 27 баллов.

На втором месте в чемпионате России идет петербургский «Зенит», имея в активе 37 баллов. На третьем месте расположилось московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 35 баллов.

Ранее Валерий Карпин заявил, что ему «по барабану» на чемпионскую гонку РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами