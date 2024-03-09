Названы клубы РПЛ, имеющие шансы выиграть чемпионство в этом году

Известный в прошлом нападающий Валерий Масалитин, выступавший во время своей карьеры за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге, отметив, что «Динамо» вполне может достать «Краснодар» и «Зенит», а ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» не стоит совсем сбрасывать со счетов, хотя их отставание все же достаточно велико.

«Понятно, что если «Зенит» оступится в Екатеринбурге, а «Динамо» выиграет, то оно точно сможет включиться в борьбу за чемпионство. Если вообще все начнут проигрывать – и «Зенит», и «Краснодар», и «Динамо», — то ЦСКА и «Спартак» могут воспользоваться шансом. Если сами будут выигрывать. Но будет тяжело. Там еще «Локомотив» есть. Надо дождаться еще этих ошибок. Но каждый тур будет менять позиции. Дождемся, как будут играть «Сочи» и «Балтика», насколько пойдут наверх или будут проваливаться. Интрига живет как наверху, так и внизу. Интересный чемпионат», — считает Масалитин.

«Краснодар» в данный момент лидирует в РПЛ, набрав 39 очков после 20-ти туров, однако санкт-петербургский «Зенит» отстает всего на два балла и имеет игру в запасе. У «Динамо» 35 очков после 19-ти встреч. ЦСКА набрал 32 балла, проведя 20 игр, «Спартак» и «Локомотив» имеют по 31 очку при игре в запасе.

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