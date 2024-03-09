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«Барселона» приблизилась к «Реалу» в таблице Ла Лиги

Гол Ямала принес «Барселоне» победу над «Мальоркой» в Ла Лиге

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Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press

«Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в 28-м туре чемпионата Испании.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, завершился победой каталонцев с минимальным счетом — 1:0. Единственный гол в этом матче оформил 16-летний Ламин Ямал, ассистентом которого выступил Роберт Левандовски.

Благодаря этой победе подопечные Хави поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, обогнав «Жирону». В активе каталонской команды 61 очко. Идущая третьей «Жирона» имеет на два балла меньше и матч 28-го тура национального первенства в запасе.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании мадридский «Реал». Подопечные Карло Анчеллоти набрали 66 очков, команда также еще не провела поединок 28-го тура Ла Лиги.

Следующий матч «Барселона» проведет в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. На своем поле каталонцы сразятся с «Наполи», счет первого матча — 1:1. Игра состоится 12 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В 29-м туре чемпионата Испании «Барселона» 17 марта сыграет с мадридским «Атлетико», старт игры — 23:00 мск.

Ранее испанский тренер сравнил работу в «Сочи» и «Барселоне».

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