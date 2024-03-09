Карпин заявил, что ему «по барабану» на чемпионскую гонку РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции признался, что ему все равно, кто из команд борется за медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне. Его слова приводит пресс-служба ростовского клуба.

«Может ли «Краснодар» стать чемпионом? Почему нет, конечно, может. Мне по барабану, кто фаворит в чемпионской гонке. Это вообще не мое дело. Нам свои очки надо набирать, а там пускай разбираются», — заявил Карпин.

8 марта «Ростов» одержал победу над «Краснодаром» в рамках 20-го тура чемпионата страны. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей двумя точными ударами отметился Мохаммад Мохеби. За «Краснодар» отличился Джон Кордоба.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 39 очков. «Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 27 баллов.

На втором месте в чемпионате России идет петербургский «Зенит», имея в активе 37 баллов. На третьем месте расположилось московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 35 баллов.

Ранее Карпин рассказал, за счет чего «Ростов» победил «Краснодар».