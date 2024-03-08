Названы причины обмена Тарасенко во «Флориду»

Хоккейный комментатор, ведущий YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник подкаста «Скользкий лед» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об обмене российского нападающего Владимира Тарасенко из «Оттава Сенаторз» во «Флориду Пантерз». На взгляд комментатора, тот факт, что супруга игрока с детьми проживает в 20 километрах от Санрайза, где базируется команда, стал одним из факторов, но при этом «пантеры» отлично подходят самому игроку, а он – клубу.

«В принципе, слух этот ходит давно, и там довольно много вариантов называли. И мне кажется, «Флорида» все равно лучший из них, лучше, чем какой-нибудь условный «Эдмонтон», потому что да, и ближе к семье, и во «Флориде» ему есть место, на мой взгляд. То есть вот эти вот разговоры, что два первых правых нападающих – это Райнхарт и Ткачак, – странные. Потому что, если «Флорида» его берет, значит, она видит, куда его можно поместить в состав. И там либо кто-то уйдет налево, либо сам Тарасенко пойдет налево, как было сегодня ночью против «Филадельфии». Ну сыграл он в первом звене левого нападающего. Я не думаю, что он на этой позиции останется и дальше, но в первых двух звеньях ему точно есть место, и Тарасенко — это все еще игрок топ-6. И этот сезон, как мне кажется, это показал. Когда в «Оттаве» он в сентябре-октябре-ноябре чуть ли не в третьем звене играл и вполне себе дальше потом в топ-6 закрепился. И в большинстве ему также, мне кажется, есть место, по крайней мере, вон во второй бригаде убери справа Родригеса, праворукого, который там вообще инородно смотрится, и поставь туда бросающего снайпера Тарасенко с левым хватом. Как по мне, вообще отличный вариант. Поэтому «Флорида», которая в последние полтора месяца, наверное, вообще лучшая команда лиги, для Тарасенко хороший вариант. И для самой «Флориды» это усиление», — подчеркнул Майков.

«Флорида» в данный момент занимает первое место в Национальной хоккейной лиге, набрав 90 очков за 64 встречи. «Пантерз» недавно выигрывали регулярный чемпионат – в сезоне-2021/22. А в прошлогодней кампании плей-офф смогли дойти до финала Кубка Стэнли, уступив там «Вегас Голден Найтс» — 1-4.

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