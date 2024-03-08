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В КХЛ произошло историческое событие

Впервые в КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина не прошли первый раунд

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Максим Богодвид/РИА Новости

Финалисты прошлого Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА не смогли пройти первый раунд текущего сезона.

Впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оба финалиста прошлого Кубка Гагарина не прошли первый раунд следующего сезона.

ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в серии 1/8 финала. Пятый матч серии завершился со счетом 6:3 в пользу команды из Ярославля. ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.

«Ак Барс» в своей серии уступил екатеринбургскому «Автомобилисту». Серия завершилась со счетом 1:4. В пятом матче клуб из столицы Татарстана уступил со счетом 1:2. В составе победителей точными бросками отметились Алексей Бывальцев и Семен Кизимов. За «Ак Барс» забил Александр Радулов.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее нападающий московского «Спартака» рассказал, что ему тяжеловато вести Telegram-канал.

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