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ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

ЦСКА на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ, Акинфеев отразил пенальти

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В матче 20 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов».

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отличилcя Виллиан Роша, который оформил дубль.

В самом конце поединка голкипер армейцев Игорь Акинфеев отбил пенальти. Удар с точки исполнял Франко Ороско.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 32 очка. «Крылья Советов» идут на восьмой строчке, имея в активе 29 баллов.

На первом месте располагается «Краснодар», имея в активе 39 очков. Петербургский «Зенит» идет на втором месте. Подопечные Сергея Семака набрали 37 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 35 баллов.

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с «Сочи». Встреча состоится 31 марта.

«Крылья Советов» встретятся на своем поле с петербургским «Зенитом». Игра пройдет 31 марта.

21 марта сборная России проведет товарищескую игру с Сербией, а 25 марта — с Парагваем.

Ранее «Динамо» предрекли борьбу за победу в РПЛ.

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