Фигуристка Туктамышева призналась в любви к пиву

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой рассказала о своей любви к пиву, ответив на упреки, с которыми столкнулась из-за того, что пила этот напиток в эфире YouTube-канала «СБГ ШОУ».

«Вначале я так подумала: «Пить пиво или не пить?» А потом решила, что всегда транслирую то, что думаю. Никогда не люблю юлить. А что, я люблю пиво! Буду пить пиво, мне нравится. Мне не так мало годиков, взрослая девушка. Почему я не могу выпить пива? Это же не детская программа, а все-таки «Зенит». Мне показалось это абсолютно уместным», — поделилась Туктамышева.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), которая позднее потеряла свое место из-за дисквалификации. Тем самым, Туктамышева поднялась на ступень выше.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Туктамышева пошутила, что устает от секса.