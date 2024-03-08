Костомаров вспомнил, с чего началась болезнь, приведшая к ампутации

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров перед госпитализацией пару раз окунулся в проруби. Об этом он рассказал в документальном фильме «Роман Костомаров: рожденный дважды», премьера которого прошла 7 марта в Москве.

«9-го числа я пошел в баню попариться, пару раз нырнул в прорубь, и, похоже, это было жестким ударом по моему организму. Поехав домой после бани, почувствовал невероятный кашель. Начало сильно колоть в боку», — вспомнил спортсмен.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках.

В 2007 году Костомаров был награжден Орденом дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.

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