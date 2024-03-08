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Лучшего бомбардира ЦСКА обвинили в меркантильности

Экс-футболист Пономарев заявил, что Чалов зря выпендривается насчет зарплаты

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал форварда армейского клуба Федора Чалова из-за ситуации с продление контракта игрока. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

»Чалов задурил по поводу зарплаты. Теперь он хочет получать €2,5 млн за сезон, нынешняя зарплата его не устраивает. Тоже мне игрок нашелся. Зря он амбиции тут показывает. Я бы на месте Гинера даже снизил ему зарплату. А то выпендривается, что уйдет. Он там все равно никому не нужен, в Европе», — заявил ветеран.

6 февраля журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА предложил Чалову новый контракт с зарплатой в размере от €2,5 до 3 млн в год. Представители футболиста просят подписной бонус €4 млн, включая агентские.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. Ранее RT сообщил о предложении петербургского «Зенита» в размере €10 млн за переход Чалова.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 19 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее экс-тренер ЦСКА порадовался за то, что Чалов отказал «Зениту».

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