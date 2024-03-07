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Русскоязычный блогер заплатит за Мбаппе 30 миллионов рублей

Блогер Меллстрой заплатит 30 млн рублей за «привет» от Мбаппе

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе записал видеообращение к белорусскому стримеру Меллстрою (настоящее имя Андрей Бурим).

«Эй, Меллстрой! Килиан здесь. Просто хочу сказать тебе привет, надеюсь, у тебя все хорошо. Надеюсь, скоро увидимся», — говорит футболист на видео, которое выложил у себя Меллстрой.

Меллстрой ранее в своих социальных сетях запустил конкурс, по итогом которого он был готов заплатить 30 млн рублей за сообщение от Месси, Роналду, Мбаппе или Холанда. Деньги пойдут тому, кто сможет уговорить футболиста на действие. Также Меллстрой пообещал выплатить 30 млн рублей за то, что человек выбежит на поле в финальном матче Лиги чемпионов в футболке с его именем.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 21 матче Лиги 1, в которых сумел 21 раз отличиться (шесть с пенальти) и сделать четыре голевые передачи.

Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее тренер «ПСЖ» призвал не набрасывать фекалии и не выдумывать конфликт с Мбаппе.

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