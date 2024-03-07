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Фигуристка Туктамышева рассказала о преследующем ее мужчине

Фигуристка Туктамышева призналась, что ее несколько дней преследовал мужчина

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liza_tuktik/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой рассказала о сумасшедшем фанате.

«Были ли сумасшедшие фанаты? Да, один мужик преследовал. Около дома стоял, ждал. Несколько дней. Я выходила, чуть ли не убегала от него. Он предлагал мне куда-то уехать вместе, что он меня в аквапарк отвезет. Я думала: это так круто. Не знаю, что он думал. Мне пришлось звонить менеджеру, чтобы она как-то разрулила эту ситуацию, потому что реально страшно было. Я же выхожу из дома, а тут мужик этот стоит — фиг знает, что может случиться», — сказала Туктамышева.

Спортсменка добавила, что преследования закончились после того, как ему пригрозили разбирательством в суде.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Ранее Медведева призналась, что закрыла директ соцсетей после откровенной фотосессии.

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