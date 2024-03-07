Экс-игрок «Спартака» оценил отсутствие Ковальчука в матчах серии плей-офф

Бывший нападающий «Спартака» Кирилл Князев высказался о пропуске форвардом красно-белых Ильей Ковальчуком матчей плей-офф Кубка Гагарина. Его слова передает Legalbet.

«Во-первых, у него есть огромный опыт. Когда такие матчи идут, он значимая фигура в команде. Неважно, играет он или находится на лавке. Во-вторых, он пример для всех. Дядька, наставник, мастер. Его подписание — плюс для коллектива.

Даже если он не играет, он своим присутствием, духом, отношением, работой играет важную роль. Есть чему поучиться у него», — сказал Князев.

Ковальчук в плей-офф пропустил три из четырех игр против «Северстали». Всего в текущем сезоне форвард провел 20 матчей, оформив 4+4.

6 марта «Спартак» обыграл череповецкую команду 5:4 в овертайме. После этого матча счет в серии стал 3:1 в пользу красно-белых. Следующая игра пройдет в Москве 8 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее СКА разгромил «Торпедо» и увеличил отрыв в серии плей-офф Кубка Гагарина.