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Глава МОК назвал Валиеву участницей политических игр из-за нахождения рядом с Путиным

Бах: Валиеву использовали в политических играх, поставив рядом с Путиным

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Первый канал

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о неуважении России к антидопинговым правилам из-за нахождения фигуристки Камилы Валиевой рядом с президентом Владимиром Путиным на церемонии открытия «Игр будущего». Его слова передает AP.

«Теперь ее еще и использовали в политических целях, поставив рядом с президентом Путиным на церемонии открытия так называемых «Игр будущего». Таким образом, демонстрируя неуважение ко всем мировым антидопинговым правилам», — сказал Бах.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего», во время которой Валиева сидела рядом с Путиным.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой.

Ранее Министерство спорта исключило Валиеву из сборной России.

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