Дисквалифицированного Погба призвали перейти в российскую Медиалигу

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков призвал французского игрока туринского «Ювентуса» Поля Погба соглашаться на предложение перейти в медийный клуб «Броук Бойз». Его слова передает Legalbet.

«В шутку они могли бы пригласить кого угодно, например, Роберто Баджо. Если Погба согласится, то это будет круто. У него же сейчас четыре года дисквалификации, карьера закончена. Хотя, думаю, ему на пару лет сократят. Вот ему и можно провести ближайший сезон в Медиалиге. Это огромный плюс турниру.

Я даже не знаю, как Погба может отказаться от такого предложения. На его месте я бы скорее брал билет на чартерный рейс и вылетал в Москву, чтобы работать под руководством Игоря Звездина и тренироваться вместе с Антоном Сосниным», — заявил Дьяков.

29 февраля Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

6 февраля «Броук Бойз» пригласила 30-летенго француза выступать за них.

Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. По ходу карьеры хавбек также выступал за «Манчестер Юнайтед». Он является четырехкратным чемпионом Серии А, двукратным обладателем кубка Италии, а также победителем Лиги Европы (2017).

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