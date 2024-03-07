Сборная Литвы отказалась играть с Белоруссией в отборе Евро

Глава федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичус заявил, что женская национальная команда откажется от матчей против сборной Белоруссии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года. Его слова приводит 15min.lt.

«По регламенту, если команда откажется сыграть два матча, она получит технические поражения или даже дисквалификацию на весь цикл. Мы готовы получить штрафы, технические поражения, ноль очков, но не будем играть с ними. На это согласен и наш главный тренер, он полностью солидарен с федерацией. УЕФА нас тоже понимает, они в курсе ситуации, нам просто нужно узнать наказание», — сказал Станкявичус.

5 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного этапа женского Евро-2025, по итогам которой сборная Белоруссии попала в группу к командам Литвы, Грузии и Кипра.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сборной Белоруссии разрешено принимать участие в турнирах, однако команда обязана проводить домашние матчи за пределами страны.

Ранее иностранный футболист рассказал о раздражающих в России вещах.