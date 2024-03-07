Россиянин перешел в клуб, лидирующий в регулярном чемпионате НХЛ

Российский форвард Владимир Тарасенко перешел из «Оттава Сенаторз» в клуб «Флорида Пантерз», который лидирует в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

«Оттава» получила право выбора в четвертом раунде драфта 2024 года и третьем раунде драфта-2025. Если «Пантерз» выиграют Кубок Стэнли, то «Сенаторз» получат право выбора в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2026 года вместо 2024 года.

Переход Тарасенко стал самым громким в сезоне НХЛ. Нападающий входит в пятерку самых результативных российских хоккеистов в НХЛ последних 10 лет и в топ-40 среди всех игроков.

32-летний россиянин был выбран «Сент-Луис Блюз» на драфте НХЛ 2010 года под общим 16-м номером. Он дебютировал в составе команды в 2012 году и с тех пор провел в НХЛ 732 матча в регулярном чемпионате, в которых забросил 287 шайб и сделал 328 голевых передач.

В сезоне-2018/19 Тарасенко в составе «Сент-Луиса» завоевал Кубок Стэнли. В 2023 году он представлял «Нью-Йорк Рейнджерс», откуда перешел в «Оттаву».

Ранее российского хоккеиста клуба НХЛ назвали рок-звездой.