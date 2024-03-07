Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин перешел в клуб, лидирующий в регулярном чемпионате НХЛ

«Оттава» объявила об обмене российского хоккеиста Тарасенко во «Флориду»

close
100%
John E. Sokolowski-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард Владимир Тарасенко перешел из «Оттава Сенаторз» в клуб «Флорида Пантерз», который лидирует в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

«Оттава» получила право выбора в четвертом раунде драфта 2024 года и третьем раунде драфта-2025. Если «Пантерз» выиграют Кубок Стэнли, то «Сенаторз» получат право выбора в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2026 года вместо 2024 года.

Переход Тарасенко стал самым громким в сезоне НХЛ. Нападающий входит в пятерку самых результативных российских хоккеистов в НХЛ последних 10 лет и в топ-40 среди всех игроков.

32-летний россиянин был выбран «Сент-Луис Блюз» на драфте НХЛ 2010 года под общим 16-м номером. Он дебютировал в составе команды в 2012 году и с тех пор провел в НХЛ 732 матча в регулярном чемпионате, в которых забросил 287 шайб и сделал 328 голевых передач.

В сезоне-2018/19 Тарасенко в составе «Сент-Луиса» завоевал Кубок Стэнли. В 2023 году он представлял «Нью-Йорк Рейнджерс», откуда перешел в «Оттаву».

Ранее российского хоккеиста клуба НХЛ назвали рок-звездой.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами