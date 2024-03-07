«Динамо» предрекли борьбу за победу в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что столичное «Динамо» будет бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» показывает среди лидеров более приличный футбол. Там играют интересные ребята. Так что «Динамо» реально будет бороться за первое место», — сказал Гладилин.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» вместе со «Спартаком» делит четвертое место в турнирной таблице (по 31 очку). «Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. На два очка меньше у идущего вторым «Зенита».

«Локомотив» в 19-м туре уступил «Динамо» со счетом 1:2. «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а московский ЦСКА не сумел обыграть «Оренбург» (1:1).

В следующем туре «Динамо» сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее была названа наиболее симпатичная команда 19-го тура РПЛ.