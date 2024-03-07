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Футболист «Оренбурга» рассказал, почему «Краснодар» лидирует в РПЛ

Футболист «Оренбурга» Воробьев: «Краснодар» заслуженно лидирует в РПЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, являющийся воспитанником академии «Краснодара», заявил, что «быки» заслуженно лидируют в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«По игре »Краснодар» сильнее и заслуженно находятся на первом месте. Естественно, Сергей Галицкий заслужил свой первый трофей. Буду только рад, если они победят в РПЛ», — сказал Воробьев.

«Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. На два очка меньше у идущего вторым петербургского «Зенита». Тройку замыкает московское «Динамо», набравшее 35 очков благодаря победе над «Локомотивом» 2:1.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом» на выезде. Матч состоится 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. После 20-го тура команды уйдут на перерыв в связи с матчами национальных команд.

Ранее завоевание медалей РПЛ для «Краснодара» назвали верхом несправедливости.

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