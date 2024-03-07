Назван клуб РПЛ, который может подняться во второй части сезона

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал команды, которые проявили себя очень ярко и стали открытиями первой части сезона в РПЛ. Специалист считает, что «Крылья Советов» и «Пари НН» показывают отличный футбол, а также ждет прогресса от «Локомотива».

«Крылья Советов» очень понравились в первой части. Мы понимаем, что Осинькин выжимает возможный максимум. У «Крыльев» забирают лидеров, но они продолжают играть, биться и показывать хороший результат. Мне кажется, что «Пари НН» может нас в какой-то степени порадовать. «Локомотив» во второй части может, как в том году, хорошо стрельнуть и снова пройти практически без поражений. Но мы сейчас можем что угодно думать, а для четкого понимания, кто на что способен, должны пройти туров пять. И мы сможем примерно говорить о раскладах», — считает Деменко.

«Крылья Советов» занимают восьмое место в РПЛ, набрав 29 очков после 19 туров, «Пари НН» располагается строчкой ниже с 25 очками, а «Локомотив» идет пятым, имея в активе 31 балл.

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