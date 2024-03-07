«Копенгаген» в матче с «Манчестер Сити» установил уникальное достижение в XXI веке

Датский «Копенгаген» первым в XXI веке выставил трех игроков младше 20 лет на матч плей-офф Лиги чемпионов. Датчане установили это достижение в ответном матче 1/8 финала турнира против английского «Манчестер Сити».

Сейчас в матче идет перерыв. После первого тайма «Сити» ведет со счетом 3:1. В составе англичан отличились Мануэль Аканджи, Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд. За «Копенгаген» отличился Мохамед Эльюнусси. По сумме двух матчей «Сити» ведет со счетом 5:1.

«Манчестер Сити» является действующим победителем турнира. В решающем матче 2023 года англичане обыграли итальянский «Интер» со счетом 1:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее Андрей Аршавин рассказал, когда российские клубы вернут в еврокубки.