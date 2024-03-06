Аршавин рассказал, когда российские клубы вернут в еврокубки

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сборной России Андрей Аршавин порассуждал на тему того, когда российские клубы вновь смогут сыграть в еврокубках. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Уже сказали, что российские клубы вернут в еврокубки, когда закончится СВО. Есть ли у меня предположения, в каком году это произойдет? У меня нет никаких предположений», — сказал Аршавин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее Хиддинк заявил, что не стоит ждать российские клубы в еврокубках в ближайшие пять лет.