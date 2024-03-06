Мама фигуристки Турсынбаевой объяснила, почему Тутберидзе осталась в России

Падишахан Султаналиева, мама фигуристки Элизабет Турсынбаевой, высказалась о том, что Этери Тутберидзе продолжает работать в России, несмотря на санкции. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Этери Георгиевна — большой патриот. Она ведь могла бы куда угодно уехать, работать за границей на выгодных условиях. Но она же осталась, свою школу здесь открыла, потому что очень любит Россию тоже. Любит искренне. Она не видит в другом месте свое будущее, поэтому терпеливо ждет, когда все эти санкции закончатся и ученики наконец‑то осчастливят ее на международном уровне», — сказала Султаналиева.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США. Затем вернулась в Россию. Она периодически ездила в Америку, чтобы помочь с тренировками своей дочери-фигуристке Диане Дэвис.

Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе получила грамоту от Собянина.