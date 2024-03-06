Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мама фигуристки Турсынбаевой объяснила, почему Тутберидзе осталась в России

Мама фигуристки Турсынбаевой: Тутберидзе осталась в России из-за любви к стране

close
100%
РИА Новости

Падишахан Султаналиева, мама фигуристки Элизабет Турсынбаевой, высказалась о том, что Этери Тутберидзе продолжает работать в России, несмотря на санкции. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Этери Георгиевна — большой патриот. Она ведь могла бы куда угодно уехать, работать за границей на выгодных условиях. Но она же осталась, свою школу здесь открыла, потому что очень любит Россию тоже. Любит искренне. Она не видит в другом месте свое будущее, поэтому терпеливо ждет, когда все эти санкции закончатся и ученики наконец‑то осчастливят ее на международном уровне», — сказала Султаналиева.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США. Затем вернулась в Россию. Она периодически ездила в Америку, чтобы помочь с тренировками своей дочери-фигуристке Диане Дэвис.

Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе получила грамоту от Собянина.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами