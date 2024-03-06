Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Урал» расстанется с игроком, если он проиграет суд в Нидерландах

«Урал» расторгнет контракт с Влутом, если его признают виновным в ДТП

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, как клуб поступит со своим игроком Раем Влутом, которого суд признал виновным по делу о ДТП. Его слова передает kp.ru.

«Ситуацию с Промесом комментировать не хочу. Это не футболист «Урала». Его же на границе задержали из-за аварии. А так бы его выпустили из страны, он бы играл. По ситуации с Влутом: да, он получил срок. Идет апелляция сейчас. Ее подали потерпевшие. Пока приговор не вступит в силу, мы не можем назвать его преступником. Но если апелляция будет не в его сторону, тогда в нашей команде его не будет», — сказал Иванов.

Влут в 2021 году сбил ребенка. В момент аварии футболист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Влут выступает за «Урал» с 2022 года. В текущем сезоне голландец на поле не появлялся.

Зимой 2024 года «Оренбург» подписал Хорди Томпсона, который также является фигурантом уголовного дела. В состоянии алкогольного опьянения он избил свою девушку на почве ревности.

14 февраля суд Амстердама приговорил игрока «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. После у него возникли проблемы с возвращением в Россию из ОАЭ.

Ранее стало известно, что спасет Промеса от выдачи Интерполу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами