«Урал» расстанется с игроком, если он проиграет суд в Нидерландах

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, как клуб поступит со своим игроком Раем Влутом, которого суд признал виновным по делу о ДТП. Его слова передает kp.ru.

«Ситуацию с Промесом комментировать не хочу. Это не футболист «Урала». Его же на границе задержали из-за аварии. А так бы его выпустили из страны, он бы играл. По ситуации с Влутом: да, он получил срок. Идет апелляция сейчас. Ее подали потерпевшие. Пока приговор не вступит в силу, мы не можем назвать его преступником. Но если апелляция будет не в его сторону, тогда в нашей команде его не будет», — сказал Иванов.

Влут в 2021 году сбил ребенка. В момент аварии футболист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Влут выступает за «Урал» с 2022 года. В текущем сезоне голландец на поле не появлялся.

Зимой 2024 года «Оренбург» подписал Хорди Томпсона, который также является фигурантом уголовного дела. В состоянии алкогольного опьянения он избил свою девушку на почве ревности.

14 февраля суд Амстердама приговорил игрока «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. После у него возникли проблемы с возвращением в Россию из ОАЭ.

Ранее стало известно, что спасет Промеса от выдачи Интерполу.